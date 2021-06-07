اتحاد الناشرين يدعو أعضاءه الابتعاد عن نشر الأفكار الهدامة

(مصراوي):

طالب سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أعضاء الاتحاد بالحرص على نشر الفكر الهادف البناء الذى يسهم فى بناء المجتمع والارتقاء بأفكاره.

وقال سعيد عبده، في بيان صحفي: "نأمل من جميع المعنيين بهذا الشأن ومسئولى الملكية الفكرية بنشر الوعى بأهمية أن يكون المحتوى هادف وبناء ويحافظ على التقاليد والأصول بعيدًا عن التطرف أو الأفكار الشاذة الهدامة".

وعقد اتحاد الناشرين المصريين اللقاء الدوري، الذي تطرق لعدد من القضايا والمشكلات التي تهم الناشرين، وكان من ضمن أهم البنود التى تم مناقشتها ما يتعلق بالمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والترتيبات اللازمة والإجراءات الاحترازية، وضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بالتوكيلات وعرض الوسائل التعليمية وغير ذلك من الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للمعرض.

كما ناشد رئيس الاتحاد أعضاء الجمعية العمومية لسرعة موافاة الاتحاد ببيانات الناشرين الراغبين فى الدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي للحصول على معاش شهرى والتأمين الصحى عليهم ضمن منظومة الرعاية الشاملة التى يرعاها رئيس الجمهورية.

وعرض الإجراءات الجارية بشأن التنسيق لتنفيذ شارع المكتبات 306 بعدد من المحافظات وحاليا جارى الانتهاء من شارع المكتبات بمحافظة الجيزة بسور أكاديمية الفنون بالهرم برعاية وزير الثقافة وبالتنسيق المباشر مع رئيس أكاديمية الفنون.

كما تم مخاطبة الجهات المختصة للحصول على لقاح لجميع الناشرين والعاملين لديهم خاصة فى ظل الإعداد للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.