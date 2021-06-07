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انطلاق فعاليات التدريب المشترك "طويق - 2" بالمملكة العربية السعودية

05:53 م الإثنين 07 يونيو 2021
انطلاق فعاليات التدريب المشترك "طويق - 2" بالمملكة العربية السعودية

فعاليات التدريب المشترك طويق ــ 2 في المملكة العرب

كتب- محمد سامي:

انطلق التدريب المشترك "طويق- 2" الذي تجرى فعالياته على مدار عدة أيام، في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية، وقوات المظلات لمصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلاً عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب.

ويأتي هذا التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل العربي المشترك، في ظل التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

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التدريب المشترك طويق ــ 2 السعودية القوات الجوية القوات المسلحة المصرية

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