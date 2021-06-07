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إنطلاق فعاليات التدريب المشترك "طويق ــ ٢" بالمملكة العربية السعودية​

05:07 م الإثنين 07 يونيو 2021
إنطلاق فعاليات التدريب المشترك "طويق ــ ٢" بالمملكة العربية السعودية​

طويق ٢

كتب- مصراوي:

انطلقت فعاليات التدريب المشترك "طويق - ٢" والذي تجري فعالياته على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكلاً من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلاً عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب.

يأتي التدريب "طويق ـــ ٢" في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكرى ، وتطوير العمل العربى المشترك فى ظل التحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط.​

المملكة العربية السعودية? طويق - 2 تدريب مشترك قاعدة الأمير سلطان الجوية القوات الجوية قوات المظلات تعاون عسكري

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