Masrawy logo white

الإمام الأكبر يثني على نشاط السفير التايلاندي مع أبناء وطنه الدارسين بالأزهر

04:44 م الإثنين 07 يونيو 2021
الإمام الأكبر يثني على نشاط السفير التايلاندي مع أبناء وطنه الدارسين بالأزهر

جانب من اللقاء

كتب- محمود مصطفى:

أثنى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم خلال لقائه بوتابورن إيوتوكسان، سفير مملكة تايلاند بالقاهرة، بالمشيخة، بنشاطه وتفاعله مع أبناء وطنه الدارسين في الأزهر، والفعاليات التي تنظمها السفارة داخل مدينة البعوث الإسلامية.

وأكد الإمام الأكبر، اعتزاز الأزهر بطلابه وخريجيه، ولن يتأخر أبدًا في تقديم كل أوجه الدعم لجميع الطلاب.

من جانبه، شكر السفير التايلاندي فضيلة الإمام الأكبر على رعايته لأبنائه الوافدين واستقباله لهم دائمًا في مكتبه وفي منزله بالأقصر، وهذا يزيدهم حبًا وفخرًا بانتمائهم لهذه المؤسسة، ويعكس عالمية الأزهر وانفتاحه.

وناقش السفير مع شيخ الأزهر إعادة توزيع المنح الدراسية المقدمة لطلاب تايلاند بين الكليات الشرعية والعربية والعلمية، وهو ما رحب به الإمام الأكبر وقال إن تخصيص المنح يكون حسب ما يخدم مصلحة الدولة الموفدة للطلاب.​

WhatsApp-Image-2021-06-07-at-2.35

أحمد الطيب السفير التايلاندي شيخ الأزهر الدارسين بالأزهر

الخبر التالى:

إنطلاق فعاليات التدريب المشترك "طويق ــ ٢" بالمملكة العربية السعودية​

كورونا.. لحظة بلحظة

801

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

733

متعافون اليوم

267972

إجمالي الإصابات

15352

إجمالي الوفيات

196604

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"أوضة جوه دولاب".. مُفجر قضية "مغارة علي بابا" يتحدث لأول مرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا