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الصحة: لقاح "سينوفاك" فعال بنسبة 91%

04:03 م الإثنين 07 يونيو 2021
الصحة: لقاح "سينوفاك" فعال بنسبة 91%

لقاح سينوفاك

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح "سينوفاك" الصيني أثبت فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقًا للدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة شملت (البرازيل- شيلي - تركيا- إندونيسيا- الصين -هونج كونج- الفلبين).

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفاك" سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت استقبال 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفاك" الصينية، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح فيروس كورونا "سينوفاك"، والذي حصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية، حيث تمت متابعة التجارب الإكلينيكية والأبحاث العلمية حتى اتمام اتفاقية تصنيع اللقاح بمصر والتوصل لأسعار منافسة ضمن الاتفاق.

لقاح سينوفاك وزارة الصحة هالة زايد شركة سينوفاك فيروس كورونا

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