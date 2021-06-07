"أوضة جوه دولاب".. مُفجر قضية "مغارة علي بابا" يتحدث لأول مرة

كتب- محمد عمارة:

كشف النائب السابق خالد محمود، الطرف الشاكي في قضية شقة الزمالك المعروفة إعلاميا بـ"مغارة علي بابا"، كواليس العثور على مقتنيات وقطع يشتبه في أثريتها داخل شقة زوج شقيقته المستشار أحمد عبدالفتاح أثناء تنفيذ حكم قضائي صادر له ضد ابن شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح.

وفي أول تعليق إعلامي له، أوضح محمود سبب تنفيذ الحكم الصادر له ضد ابن شقيقته في شقة والده، وقال لـ" مصراوي ": قضيتي خلصت، فيها حكم بات واجب النفاذ، قضيتي مع ابن أختي للأسف، والحكم النهائي صدر، وأنا مش محتاج الفلوس، القضاء حكم بـ800 ألف دولار من 18 مليون دولار أي أقل من 10% من حقي، لم يحكم بكامل الأموال، عنوان الحكم يكفيني، أسباب ومنطوق الحكم تكفيني.

وأضاف: أنا لست طرفا فيما يحدث الآن، أنا داخل أنفذ حكم نهائي وبات من دائرتي نقض، والخصم خسر النقضين، وأصبح الحكم واجب النفاذ، ولا يستطيع أحد وقف التنفيذ، وهناك التزام على الجميع بالتنفيذ، المحامي الخاص بي ذهب لتنفيذ الحكم مع مأمور التنفيذ ومع مندوب القسم التابع له العقار.

وحول سبب تنفيذ الحكم في عقار مملوك لزوج شقيقته المستشار أحمد عبدالفتاح، قال محمود: "ليه بننفذ على هذا العقار؟ عشان ده محل سكنه، ولم ننفذ بشكل خطأ، وحتى الإشكال لا يوقف التنفيذ".

وأوضح: التنفيذ كان على منقولات، وكان موجود خبير مثمن عشان يقول ده بكام، وكان معاهم 2 محامين من مكتب الخصم، وبالصدفة الخبير المثمن اكتشف أوضة جوة أوضة جوة دولاب، عمرك شفت أوضة جوة دولاب.

كانت جهات تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، اكتشفت شقة مليئة بالكنوز الأثرية واللوحات والمجوهرات في الزمالك، اشتهرت إعلاميا فيما بعد باسم شقة الزمالك ومغارة علي بابا، خلال تنفيذ حكم قضائي ضد ابن مالك الشقة.

وردًا على ما قيل ونشر، أصدر المستشار أحمد عبد الفتاح، مستشار في المحكمة الدستورية في الكويت، مالك شقة الزمالك، بيانا حول الواقعة، وقال إن نجله كريم، الذي هو على خلافات مع خاله، لا يمتلك الشقة.

وقال المستشار الذي يعيش خارج مصر منذ 20 عامًا، إنه نجل وزير سابق، وزوجته كذلك، في فترات زمنية سابقة، وإنه يمتلك الموجود من مجوهرات وتحف ولوحات في شقة الزمالك، كما يمتلك الأوراق الثبوتية لملكيتها.