غدا.. مصر للطيران تسير 50 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 50 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5 الاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا ، بمعدل ٣٧ رحلة دولية إلى كل من (نجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، دوالا، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، دبي، روما، إسطنبول، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميلانو، البحرين، بيروت، الشارقة، أديس أبابا، جوهانسبرج، إربيل، الخرطوم)، و٨ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر واسوان وبرج العرب)، و٥ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​