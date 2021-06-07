شيخ الأزهر يعزي باكستان في ضحايا تصادم قطارين بإقليم السند جنوب البلاد

كتب - محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى رئيس وزراء باكستان عمران خان، والشعب الباكستاني الشقيق، في ضحايا حادث تصادم قطارين بإقليم السند جنوب باكستان، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين. بحسب بيان صحفي.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".