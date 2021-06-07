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المفتي يؤكد على الدور المصري الداعم للقدس والقضية الفلسطينية

03:10 م الإثنين 07 يونيو 2021
المفتي يؤكد على الدور المصري الداعم للقدس والقضية الفلسطينية

جانب من اللقاء

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا فلسطينيًّا رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني، يرافقه الدكتور علي النجار عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، والشيخ حاتم البكري رئيس محكمة الاستئناف في القضاء الشرعي الفلسطيني، والدكتور خالد بارود مستشار قاضي القضاة.

واستعرض الوفد خلال اللقاء الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما وصلت إليه بعد وقف العدوان الإسرائيلي.

وأكد مفتي الجمهورية، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة من أجل القضية الفلسطينية، كان آخرها وقف عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والسعي من أجل لم الشمل ووحدة الفصائل الفلسطينية، وليس أدل على ذلك من زيارة رئيس المخابرات المصرية لقطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، وما سبقها من دعم على كافة المستويات للإخوة في فلسطين المحتلة.

القضية الفلسطينية القدس شوقي علام محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين

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