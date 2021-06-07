في ٧ سنوات..كيف تحول عجز إنتاج الكهرباء إلى فائض أكثر من ٢٥٪؟

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن ما شهده قطاع الكهرباء خلال الـ7 سنوات الماضية يمثل إنجازًا وإعجازًا، موضحًا أنه قبل 7 سنوات كان لدينا عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية يصل إلى 20%، لننتقل الآن خلال 7 سنوات بتغطية هذه الجزئية إذ أصبح لدينا فائض واحتياطي يتخطى 25%.

واستطاع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التغلب على مشكلات عجز القدرات الكهربائية المنتجة على مدار السنوات السبع الماضية إلى فائض حاليًّا يتعدى الـ٢٥٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء الذي تتعدى القدرات الحالية له٦٠ ألف ميجاوات، مقارنة بـ٢٠١٣ التى لم يتعدَّ فيها إنتاج الكهرباء ١٢ ألف ميجاوات؛ مما كان يترتب عليه حدوث انقطاعات لفترات طويلة في محافظات مصر بوجه عام.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الاثنين، أن الوزارة أدخلت 28 ألفًا و500 ميجاوات، وهو ما يمثل معدلًا ضخمًا خلال 7 سنوات، مشيرًا إلى أنه تم خلال عامين ونصف العام إدخال 3 محطات عملاقة بـ14 ألفًا و400 ميجاوات، وهي محطات على أعلى مستوى في بني سويف والعاصمة الإدارية التي بها أكبر محطة في العالم.

وأكد حمزة أنه خلال الفترة السابقة تمت تنمية وتطوير شبكات نقل الكهرباء، بحيث لا يكون هناك فقط كهرباء متوفرة، ولكن بجودة عالية، بجانب تقوية شبكات التوزيع ضمن ضخ استثمارات شبكات 36 مليار جنيه، وهي استثمارات ضخمة للغاية، وأصبحت لدينا قدرة على تصدير الطاقة الكهربائية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أنه بلغ إجمالي القدرات الكهربائية المضافة من نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2019 أكثر من 28 جيجاوات، وتم الانتهاء من إنشاء 27 محطة إنتاج طاقة كهربائية في مصر، وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعادل 13 ضعف قدرة السد العالي.