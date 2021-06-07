Masrawy logo white

الجامعة الأمريكية تناقش تطوير الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد المرأة

01:07 م الإثنين 07 يونيو 2021
الجامعة الأمريكية تناقش تطوير الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد المرأة

مكافحة العنف ضد المرأة

كتب- مصراوي:

تناقش الجامعة الأمريكية، الإثنين 14 يونيو القادم، ضمن جلستها الأخيرة من سلسلة حوارات "لازم نتكلم"، كيفية إحداث إصلاح قانوني فعال لمنع العنف ضد المرأة، بعنوان "كيف نطور الإطار القانوني والسياسي لمكافحة العنف ضد المرأة؟".

يتحدث في الجلسة كلٍ من عزة سليمان، محامية ومدافعة مصرية دولية عن حقوق الإنسان ومؤسسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، وإستر واويرو، محامية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ومستشارة قانونية في المساواة القانونية بمنظمة "المساواة الآن"، وثريا بهجت، مستشارة ومدافعة عن حقوق النساء والفتيات في مصر وخريجة الجامعة عام 2006. يدير الحوار نيفين عبيد، باحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة.

يذكر أن الجامعة الأمريكية، أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات. تناولت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تأثير التنشئة على قضية التحرش، وتناول السينما والإعلام للتحرش، والخصوصية في عالم الانترنت، ومواجهة التحرش في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل.

مكافحة العنف ضد المرأة الجامعة الأمريكية منع العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة حقوق الإنسان

الخبر التالى:

نائب هيئة السكة الحديد: القيادة السياسية تولي اهتماما بالارتقاء بالعنصر البشري

كورونا.. لحظة بلحظة

801

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

733

متعافون اليوم

267972

إجمالي الإصابات

15352

إجمالي الوفيات

196604

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"أوضة جوه دولاب".. مُفجر قضية "مغارة علي بابا" يتحدث لأول مرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا