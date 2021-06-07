نائب لأبو العينين: أين وعودك لأهالي سوهاج؟.. والأخير: نعمل في الخفاء

كتب- نشأت علي:

علَّق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على ما أثاره النائب رفعت شكيب، بشأن عدم تنفيذ أبو العينين ما وعد به أهالي سوهاج أثناء حادث القطار، قائلًا: "الصعيد في قلبي وعقلي ويحتل مكانة كبيرة لديَّ، والأعمال التي نقوم بها هي ابتغاء مرضاة الله، وما وعدت به تم ما يوازي ثلاثة أرباعه، في الخفاء دون إعلان؛ حيث تم بالتواصل مع الجمعية".

وأضاف أبو العينين، في كلمته: "عمري ما خالفت وعدي، ولو عندهم حد في التعليم؛ فالجمعية يمكنها أن تتبناه".

وأشار وكيل البرلمان إلى أن حزب مستقبل وطن قام أيضًا بدور كبير، متابعًا :"ولو فيه أي حاجة تانية فأنا عيني دي قبل عيني دي".

كان النائب رفعت شكيب، نائب سوهاج، وجه عتابًا إلى النائب محمد أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، قائلًا: ألوم عليه أن ما وعد به خلال زيارته إلى سوهاج وقت حادث القطار، لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وكان أبو العينين قال إن قطاع البترول قطاع واعد واستطعنا أن نأخذ حقنا في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

وأشار وكيل المجلس، خلال كلمته بالجلسة العامة عن البترول، أثناء نظر تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن الترخيص لوزير البترول بالبحث والتنقيب في الصحراء الشرقية وخليج السويس، إلى أن قطاع البترول "رائد"، ويحتل مكانة قوية.

وأوضح أبو العينين أن قطاع البترول يمثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن هناك 98 اتفاقية في السنوات الخمس الماضية، بواقع استثمارات 74 مليار جنيه.