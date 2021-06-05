"روليكس مرصعة بالألماس".. إحباط تهريب مشغولات ذهبية مع راكب يمني في المطار "صور"

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب ساعة ثمينة وقطع مشغولات ذهبية، أخفاها راكب يمني الجنسية فور وصوله من أمريكا، داخل جيوب سحرية في حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك، اشتبه أمير محمود رئيس قسم الجمارك في راكب يمني الجنسية، يحاول الخروج من صالة الوصول، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة عماد جاب الله مأمور الفحص، وكلّف علي حافظ نائب مدير أماني عبدالله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود ساعة روليكس من الذهب المرصع بالماس، و2 أنسيال، و3 خواتم، و2 حلق والجميع من الذهب المرصع بالماس بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر أحمد علي مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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