وزيرة الهجرة: قوة ونجاح الأسواق المالية تؤثر على الشركات والمصنعين

(مصراوي):

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قوة ونجاح الأسواق المالية تؤثر تأثيرًا مباشرًا لدى الشركات والمُصنعين، لذلك فهي مصدر من مصادر التمويل.

جاء ذلك في كلمة وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال انعقاد فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الخامسة والتمهيدية لمؤتمر (مصر تستطيع بالصناعة)، تحت عنوان (سوق المال.. محرك الصناعة الأهم)، والتي جرت بحضور السفيرة نبيلة مكرم، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائبة حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وعبدالله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، وأدار الندوة الإعلامي أسامة كمال.

وشددت وزيرة الهجرة على أهمية الندوة كونها تأتي في إطار مؤتمرات (مصر تستطيع)، وهي الندوة الخامسة من الندوات التحضيرية للنسخة السادسة من المؤتمرات بعنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، معربة عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووجود الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مشيرة إلى أن هذه الشراكة دفعة كبيرة جدا لهذه الجلسات.

ولفتت إلى أن جميع هذه الندوات التحضيرية يخرج عنها توصيات تتم إفادة الوزارات المعنية بها ورفع تقارير لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، منوهة إلى أن مناقشة موضوع "سوق المال المحرك الرئيسي للصناعة" في هذه الندوة سيكون له الفضل في استعراض الكثير من الأفكار التي يتم تلقيها ومناقشتها لتحقيق أعظم استفادة منها.

من جانبها، قالت وزيرة التجارة والصناعة إن هذه الندوة تستهدف واحدًا من أهم الموضوعات التي تحتاج لنقاش واسع ومتعدد الرؤى، خاصة وأنها تتعلق بآليات التمويل وعلاقتها بالصناعة، مضيفة: "تلك الندوة تجعلنا متحمسين للاستماع لآراء ورؤى خبرائنا المصريين بالخارج المعنيين بهذا الجانب، كما نسعى للاستفادة من خبراتهم العميقة في تعظيم مصادر التمويل الصناعي ومردودها المباشر على الصناعة".

وتابعت أن المرحلة الحالية تشهد تواجد عدد من الصناعة التكنولوجية الحديثة، التي تحتاج للبحث حول سبل تمويل جديدة تكون على نفس قدر انتشار الصناعات التكنولوجية، مؤكدة حرصها على الخروج بتوصيات متعددة تساعد على دفع عجلة الصناعة لاستكمال السير في المسار السليم.

وشارك أيضًا عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية في أعمال الندوة عبر تطبيق "زووم"، وهم: الدكتور هاني دميان الخبير الاقتصادي ووزير المالية المصري الأسبق، و"محمود سالم" خبير عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات والاكتتابات العامة والعضو المنتدب بقطاع خدمات الإصدار في بنك نيويورك ميلون، "شريف وهبة" الخبير المصرفي الدولي المتخصص في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية ومدير عام مجموعة MPW الاستشارية في نيويورك، "لورا عثمان" خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية ورئيس شركة أمونيت الاستشارية، و"أشرف روفائيل" خبير البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتهدف الندوة إلى طرح بدائل تمويل متنوعة ربما تٌسهم في وصول المصنعين إلى الموارد المالية المطلوبة لتوسيع أنشطتهم وتنميتها من خلال القنوات العديدة التي تتيحها أسواق المال المحلية والدولية والتي تُسهم بدورهـا في رفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الوطني وتـنمية المشروعات الاستثمارية وانعكاس ذلك كله عـلى تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرغوبة وخلق فرص التوظف بمعدلات أسرع وأكثر استقرارا.

وفي الوقت الذي تعتمد فيه الشركات العامة والخاصة في مصر بالدرجة الأولى على وسائل التمويل المباشرة وغير المباشرة، التي يتيحها القطاع المصرفي المحلي والذي سيظل يقوم بدوره الرئيسي في هذا المجال، إلا أن هذه الندوة تناقش بعض قنوات التمويل الأخرى الموجودة في كل من الأسواق المحلية والدولية ويمكنها أن تساعد في توفير خيارات إضافية أمام المصنعين والمستثمرين بصفة عامة.