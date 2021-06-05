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مهندسون وأطباء ومحاسبون.. طب بيطري القاهرة تعلن حاجتها لشغل وظائف "مستند"

07:23 م السبت 05 يونيو 2021
مهندسون وأطباء ومحاسبون.. طب بيطري القاهرة تعلن حاجتها لشغل وظائف "مستند"

كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف عن طريق الندب أو الإعارة أو النقل وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وجاءت الوظائف بحسب الإعلان الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه في التخصصات التالية:

1- 2 مهندس تخصص كهرباء باور للإدارة الهندسية بالمجزر الآلي بالبساتين.

2- 2 باحث قانوني لإدارة الشئون القانونية بالمديرية.

3- 20 طبيب بيطري للعمل بمجازر اللحوم بالمحافظة والإدارات التابعة لها.

4- 5 محاسبين "تمويل ومحاسبة" للوحدات الحسابية بالمديرية.

5- 3 تنمية إدارية لإدارة الشئون الإدارية بالمديرية.

6- 10 سائقين للعمل بإدارات الأحياء والمديرية.

7- 10 عمال خدمات معاونة للعمل بمجازر اللحوم بالمحافظة.

كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة جامعة القاهرة مجازر اللحوم المجزر الآلي بالبساتين

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