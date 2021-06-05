"نقل النواب" تناقش 10 طلبات إحاطة في أسبوع

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 3 اجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين؛ لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب؛ تبدأها غدًا بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين عاشور، بشأن سرعة البدء في تنفيذ كوبري أعلى محطة السكة الحديد بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى محمود محمد، بشأن إلغاء قطار عادل لبيب، الذي كان يبدأ التحرك من محافظة قنا الساعة السابعة صباحًا، وأيضًا قطار بورسعيد- سوهاج، وطلب النائب عادل عامر، بشأن الحاجة إلى توسعة مزلقان السكة الحديد بمدخل خط الشرفاء والمنيرة بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتناقش اللجنة في اجتماعها، الإثنين المقبل، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حسام الدين عاشور، بشأن:

•إعادة الشيء إلى أصله بالشوارع الجانبية بعد تركيب الغاز بمدينة أبو النمرس لمحافظة الجيزة.

•سرعة الانتهاء من رصف شارع 6 أكتوبر بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

•إنشاء طريق موازٍ لطريق 6 أكتوبر بمدينة أبو النمرس؛ نظراً لأهمية هذا الطريق الذي يربط بين طريق مصر/ أسيوط الزراعي بطريق المريوطية السياحي.

وأيضًا طلب إحاطة مقدم من النائب حازم رياض جودة، بشأن إلغاء خط أوتوبيس رقم 988 المتوجه من البدرشين حتى جامعة القاهرة ثم رمسيس، وتخفيض عدد سيارات خط الأوتوبيس رقم 987 من 5 سيارات إلى سيارة واحدة؛ لنقل كل المواطنين من البدرشين.

وتناقش اللجنة في اجتماع الثلاثاء المقبل طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد ثابت الجمال، بشأن إهمال الشركة المنفذة لأعمال توسعة طريق أسيوط الغربي، وعدم اتباعها إجراءات وإرشادات السلامة والصحة المهنية في العمل؛ مما يتسبب في وقوع حوادث يومية على هذا الطريق، ومن النائب محمود السيد محمد، بشأن التعديل في اتجاه محور وسط الدلتا في المنطقة الواقعة ما بين محافظة المنوفية ومحافظة البحيرة اتجاه مركز كوم حمادة؛ حيث إن المخطط القديم كان سيحافظ على مساحة الرقعة الزراعية بشكل كبير.

وتناقش أيضًا اللجنة طلبًا مقدمًا من النائب أحمد الشيشيني، بشأن تضرر قرى أبو رية والصواف ومكايد ومغنيين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة من تغيير مسار طريق محور عمروس؛ مما سيتسبب في إهدار جزء كبير من الأراضي الزراعية؛ الأمر الذي يعد إهدارًا للمال العام.