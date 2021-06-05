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أول تحرك برلماني بشأن انهيار جزء من الميضأة الأثرية لمسجد السلطان حسن الأثري

06:47 م السبت 05 يونيو 2021
أول تحرك برلماني بشأن انهيار جزء من الميضأة الأثرية لمسجد السلطان حسن الأثري

سقوط جزء من رفرف قبة الفوارة بجامع السلطان حسن

(مصراوي):

تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن انهيار جزء من الميضأة الأثرية الخاصة بمسجد السلطان حسن الأثري.

وقالت حلاوة إنه وفقًا لما تم إصداره من قِبل وزارة السياحة والآثار عبر بيان على الصفحة الرسمية لها على "فيسبوك" تؤكد فيه أن الجزء الذي سقط من الرفرف ليس الجزء الأثري أو جزءًا منه إنما هو جزء خشبي مُستحدث تم تركيبه بعدما قامت لجنة حفظ الآثار العربية بإزالة الرفرف الأثري المتهالك، كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أن سقوط الرفرف المُستحدث قد حدث بفعل عوامل الطقس والتعرية .

وأوضحت حلاوة، خلال طلب الإحاطة الذي تقدمت به اليوم السبت، أنه لا يمكن أن نتصور أن عدم سقوط الجزء الأثري الأصلي للرفرف الخشبي هو الأزمة الأصلية فحسب؛ بل إن هناك أمرين في غاية الأهمية والخطورة تغافلت عنهما الوزارة تمامًا، وهما

أولاً) أن مسجد السلطان حسن هو من الآثار الإسلامية والعربية الشهيرة التي لا تقل أبدًا أهمية أو عراقة عن نظيرتها من الآثار الفرعونية؛ فلا يجوز بأية حال من الأحوال أن تقع مثل تلك الأمور في مثل ذلك مكان، خصوصًا أنه من المفترض أن تكون هناك عمليات صيانة دورية للمسجد ومشتملاته كي لا تقع مثل تلك الوقائع.

ثانيًا) يعتبر مسجد السلطان حسن الأثري وجهة سياحية متميزة للتعريف بالحضارة الإسلامية والتراث العربي الأصيل؛ بمعنى أن ما حدث قد يؤثر على عجلة السياحة في هذا المكان بشكل كبير.

وطالبت البرلمانية الحكومة بسرعة التدخل من أجل الوقوف على حقيقة أبعاد وملابسات تلك المشكلة والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالأمر؛ للتأكيد والحرص على عدم تكرار مثل تلك الوقائع المؤسفة مرة أخرى مستقبلاً .

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