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القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا عابرًا في نطاق الأسطول الشمالي

06:01 م السبت 05 يونيو 2021
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كتب- محمد سامي:

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا مشتركًا في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة المصرية الشبحية (سجم بورسعيد) والفرقاطة الفرنسية الشبحية (LAFAYETTE) عقب انتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة واستمرارًا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة.

تضمن التدريب تنفيذ تمرين دفاع جوي، وتمارين تكتيكية لاستخدامات الهل المسلح مع الوحدات البحرية، وتمارين حرب إلكترونية.

كما نفذ الجانبان تمرين رمى مدفعية سطحية، والتدريب على عمليات الأمن البحري التي تهدف لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية.

جدير بالذكر أن تنفيذ فعاليات التدريب تمت بمشاركة الفرقاطة المصرية الشبحية (سجم بورسعيد) المجهزة بأحدث النظم القتالية والتكنولوجية والتى أنضمت حديثاً للقوات البحرية المصرية بعد تصنيعها بأيادى وسواعد مصرية فى شركة ترسانة الأسكندرية، كما تعد التدريبات المشتركة أحد أوجه التأكيد على جاهزية الوحدات البحرية وأطقمها ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية.

القوات البحرية المصرية القوات البحرية الفرنسية الفرقاطة المصرية الشبحية ميناء الإسكندرية القوات المسلحة

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