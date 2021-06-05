ضبط 41 فص ألماس على جسد راكب قادم من دبي لمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 41 فصا من الأحجار الكريمة، أخفاها راكب داخل ملابسه الشخصية وعلى جسده، وذلك فور وصوله من الإمارات، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتسليمها إلى تجار المجوهرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه تامر أحمد رئيس القسم بالجمارك في راكب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية، والقادمة من دبي، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من مصطفى مرسي مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ملابس بكميات متماثلة، قام محمود عباس مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف محمد حسين ونورهان فؤاد ورنا رجب مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن وجود كمية من الملابس وبعض المستحضرات.

لاحظ رأفت عازر مدير الجمرك ارتباك الراكب، كلف مصطفي عبد العزيز مأمور الجمرك وأحمد فوزي مدير الحركة بتفتيش الراكب ذاتيا، ما أسفر عن ضبط 41 ظرف صغير بكل واحد فص من الألماس، وذلك داخل جيوب الملابس التي يرتديها الراكب.

أمر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.