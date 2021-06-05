إنجاز تاريخي في القرى والريف.. برلماني: "حياة كريمة" مبادرة تحولت إلى مشروع قومي

كتب- مصراوي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن "حياة كريمة" ليست مبادرة؛ ولكنها تحولت إلى مشروع قومي، وإنجاز تاريخي في القرى والريف المصري، الذي ظل مهملًا خلال العصور السابقة لسنوات طويلة؛ كان يعاني خلالها نقصًا صارخًا في الخدمات وتدني مستوى البنية التحتية، مما انعكس على المواطنين بصورة مباشرة.

وأوضح محسب، خلال بيان له اليوم السبت، أن المبادرة تعمل على تحسين مستوى الخدمات بشكل عام، سواء البينة التحتية أو التطوير أو الإحلال والتجديد، ومن ثمَّ المكينة؛ حيث تستهدف المبادرة تطوير 906 مكاتب بريد، وتركيب ماكينة صراف آلي بكل مكتب ضمن المرحلة الأولى للمشروع، وتحديد استخدام كل مكتب وحجم التمثيل والخدمات المتاحة به بناءً على احتياجات كل قرية ومساحة المكاتب بكل منها على حدة، وهذا بدوره يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة إلى المواطنين.

وأشاد عضو مجلس النواب بخطوة تطوير مكاتب البريد والتوسع في تركيب ماكينات الصراف الآلي لخدمة المواطنين وكبار السن، فهو يعد خطوة نحو التوسع في الميكنة والشمول المالي والرقمنة، وفي نفس الوقت سرعة إتاحة الخدمة للجمهور، مؤكدًا أن الرقمنة والميكنة من أهم محاور خطة التنمية المستدامة التي شرعت الدولة في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

وأكد محسب أن "حياة كريمة" مبادرة عظيمة ومشروع قومي كبير يحسب للقيادة السياسية اقتحام هذا الملف، والاهتمام بالريف والقرى بهذه الصورة؛ بما يضمن النهوض بمستوى الخدمات، والاهتمام أكثر بملف الرعاية والحماية الاجتماعية .