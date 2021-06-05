رئيس جهاز دمياط الجديدة: طرح قطعة أرض للاستثمار بنشاط تجاري إداري

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح قطعة أرض بمساحة 4169 م2، للاستثمار بمدينة "دمياط الجديدة" بنشاط تجارى إدارى، شمال الحديقة المركزية وسط المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى 40% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع أرضي وثلاثة أدوار متكررة، والدورين الأرضي والأول تجارى والثانى والثالث إدارى، ويمكن استخدام البدروم جراجات، والحد الأقصى للارتفاع المسموح به لا يتعدى 18 مترا طبقا لقيود الارتفاع المحددة، وبردود أمامى 5 أمتار، وجانبى وخلفى 4 أمتار، ويتم الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، مضيفاً أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأشار رجب، إلى أنه بالنسبة لآلية السداد يتم استكمال نسبة 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري دفعة مقدمة كحد أدنى، وهي عبارة عن ( 10% يتم سدادها وقت التقدم + 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و 0.5% مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصرى، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، لافتا إلى أنه يتم إتاحة مواقع قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات بصورة دورية أول كل شهر، ويمكن لراغبى الاستثمار الإطلاع على تفاصيل وطرق الحجز والاشتراطات وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة.