استثمارات 2.9 مليار جنيه.. وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد يتابعان موقف المشروعات بالمحافظة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بحضور مسئولى وزارة الإسكان، لمتابعة موقف المشروعات السكنية والخدمية المتنوعة التى تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة.

وأكد الجزار، أن وزارة الإسكان تقدم كل أشكال الدعم، وتولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالينا بمحافظة الوادى الجديد، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة، لتنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات المختلفة بها، وزيادة عوامل جذب السكان إليها.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم وجار تنفيذ 9 مشروعات بمحافظة الوادي الجديد، من خلال الجهاز المركزي للتعمير، بإجمالى استثمارات 2.9 مليار جنيه، كما تم وجار تنفيذ 25 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

من جانبه، تقدم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بالشكر لوزير الإسكان، ومسئولى الأجهزة المختلفة التابعة للوزارة على الجهد الكبير الذى يبذلونه فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لأهالى محافظة الوادى الجديد.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: تم إنشاء 50 بيتا ريفيا بقرية الخرطوم بالداخلة، وتم توريد 38 وحدة توليد كهرباء بقدرات مختلفة لمراكز المحافظة، وجار تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة بمحور تنيده / منفلوط، وتم الانتهاء من تنفيذ البيوت، وجار الانتهاء من خط الطرد بمشروع إنشاء 200 منزل شاملة المرافق، وتنفيذ خط طرد صرف صحى بطول 14 كم ومحطة رفع بقرية القصر الإسلامية (ظهير صحراوى).

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه جار تنفيذ بعض المبانى بالمدينة الجامعية، بجانب تنفيذ مشروعين لصالح الغير، وهما، إنشاء 26 عمارة سكنية بإجمالى 520 وحدة سكنية شاملة المرافق بمركز الخارجة، ومشروع استكمال إنشاء مدرجات نادى الداخلة الرياضى.

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطات مياه الشرب التالية (الراشدة - الجيزة - القصر القبلى)، وجار الإعداد لتجارب التشغيل لمحطات (القصر الإسلامية - غرب السلام - الخير والنما - الفرافرة- جنوب باريس)، وجار تنفيذ محطات (بولاق - عثمان بن عفان - 25 يناير - الجديدة - موط - الأمان - غرب الموهوب - بلاط - شمال باريس - أبومنقار - زراعة 10 - عين يوسف وعين وادى - جنوب الباويطى - شرق الباويطى - منديشة - الدائرى).

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي، فقد تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الغابة الشجرية بالفرافرة، وتم التسليم الابتدائي لمشروع صرف صحى الباويطى والقصر بالواحات البحرية المتكامل، وجار تنفيذ مشروع صرف صحي باريس، ومشروع توسعات معالجة صرف صحى موط.