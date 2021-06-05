القوى العاملة: تعيين 541 شاباً وتحرير 53 محضراً لمنشآت مخالفة في قنا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا 541 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 4 من ذوي الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2032 شاباً، فضلا عن استخراج 613 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية صرفت منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً بإجمالى 157 ألف جنيه، لـ 68 عاملاً، وصرف 75 ألفاً و672 جنيها للرعاية الصحية لـ 673 عاملا، ليصل إجمالي ما تم صرفه لـ 232 ألفاً و672 جنيها لـ 741 عاملا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال أبريل الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 506 منشآت، وأسفر عن تحرير 53 محضراً عمالياً، من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقي 14 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وتحويل شكوى منها للقضاء، تبقت 12 شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 134 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.