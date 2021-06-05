توفير ربع ثمن المخالفة.. احصل على 25% خصما على مخالفات البناء بهذه الطريقة

كتب- محمد نصار:

قررت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأخير، قبول جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء في القرى فيما عدا التعدي على أراضي الدولة.

وقال مدبولي، إن هذه الموافقة تسري على نحو 1.6 مليون أسرة قدمت طلبات تصالح على مخالفات البناء في القرى المصرية بمختلف المحافظات.

ويمكن للمواطنين الاستفادة بنسبة خصم كبيرة تبلغ 25% من قيمة المخالفة الخاصة بهم وذلك من خلال سداد باقي قيمة المخالفة دفعة واحدة "كاش" بعد احتساب نسبة مقدم جدية التصالح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا بخصم 25% من قيمة المخالفة في حالة السداد الفوري لرسوم الغرامة.

ولمن لا يقدر على السداد الفوري لقيمة المخالفة، تتيح الحكومة إمكانية التقسيط على 3 سنوات بأقساط متساوية ربع سنوية يستحق كل قسط منها كل 3 أشهر، وفي هذه الحالة لا يمكن للمواطن الاستفادة بقيمة الخصم.

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