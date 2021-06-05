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الإسكان: قريبا الانتهاء من تنفيذ 9024 شقة بسكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر

11:08 ص السبت 05 يونيو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه سيتم الانتهاء قريبا من تنفيذ المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي 9024 وحدة سكنية (376 عمارة)، لافتاً إلى أنه جارٍ الانتهاء من التشطيبات الأخيرة ببعض العمارات وأعمال الأسفلت للطرق بالمشروع.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة) بالمرحلة الثانية من المشروع بنسبة إنجاز متقدمة، مؤكداً حرص جهاز المدينة على دفع العمل بالمشروعات الكبرى، وفي مقدمتها سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة ومبادرة رئيس الجمهورية سكن لكل المصريين.

وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، بجولة تفقدية بالمشروع لمتابعة سير العمل بالأعمال الجاري تنفيذها بالمواقع، والتأكد من انتظام العمالة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة الأعمال بالمشروعات القومية.

وتفقد رئيس جهاز مدينة بدر، أعمال الإسكان وتنفيذ العمارات بالمرحلة الثانية، والتشطيبات والأسفلت التي تتم بالمرحلة الأولى، وشدد المهندس عمار مندور، على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال (الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع) في المواعيد المقررة، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به وبكفاءة وجودة عالية.

عمار مندور العاصمة الإدارية مدينة بدر سكن لكل المصريين

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