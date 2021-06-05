مجلس الوزراء: الاستجابة لـ 584 استغاثة طبية خلال مايو



كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مقدما من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، تضمن رصد مجهودات اللجنة خلال شهر مايو الماضي.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها اللجنة الطبية على مدار الفترة الماضية، واهتمامها بالاستجابة للاستغاثات الطبية التي ترد إليها على الفور، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات الحرجة، فضلا عن توفير الأدوية.

وقال الدكتور حسام المصري، إن اللجنة الطبية بمجلس الوزراء نجحت خلال شهر مايو في رصد والاستجابة لـ 584 حالة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين.

كما تمكنت اللجنة بحسب التقرير من استصدار 100 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف التقرير أن اللجنة نجحت في إنهاء إجراءات 271 عملية جراحية، وإصدار 20 قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وتم إنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بـ 38 حالة من مرضى الأورام وعمليات "الجامانايف"، فضلا عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 26 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تم توفير الأدوية المطلوبة لإجمالي 87 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، ورصد 11 منشورا كاذبا على صفحات التواصل الاجتماعي، وتم التعامل معها قانونيا.