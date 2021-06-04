الحكومة تكشف حقيقة صرف إيقاف المعاشات لحاملي البطاقات الزرقاء

كتب- أسامة علي:

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد من أنباء خلال الفترة الماضية بشأن إيقاف صرف المعاشات لحاملي البطاقات الزرقاء، اعتبارًا من يونيو الجاري لحين تحويلها لأنظمة الصرف الجديدة.

وقال المركز إنه بعد التواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكدت أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات لحاملي البطاقات الزرقاء القديمة اعتبارًا من يونيو الجاري لحين تحويلها لأنظمة الصرف الجديدة، مُشددةً على استمرار صرف المعاشات بالبطاقات الزرقاء القديمة من منافذ الصرف المختلفة دون توقف، باعتبار المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه.

وأوضحت الهيئة، أن عملية التحويل إلى أنظمة الصرف الجديدة ستتم على مراحل، بحيث يستمر سريان البطاقات الزرقاء كما هي، لحين التحويل إلى الأنظمة الجديدة وتنشيطها للصرف.

وفي سياق متصل، قالت وزارة التضامن إن الدولة تسعى لإتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تدعم عمليات السحب النقدي فقط، إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة، ومنها كروت الصرف "ميزة"، والمحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول، والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام، سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية، أو المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وجميع عمليات الشراء من المحال التجارية، بالإضافة لسداد جميع الاستحقاقات الحكومية.