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سعد أمين عضوا بمجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

10:32 م الجمعة 04 يونيو 2021
سعد أمين عضوا بمجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

سعد أمين

القاهرة -مصراوي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، لمدة 4 سنوات برئاسة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بصفتها.

وضم تشكيل مجلس الإدارة، سعد أمين مهدي، نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات دار الفؤاد عضوا من القطاع الطبي الخاص.

كما ضم الصندوق في عضويته: وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعي، إلى جانب المستشار ياسين ضيف الله، نائب رئيس مجلس الدولة، وممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية يرشحه رئيس مجلس الاتحاد، ، والدكتور فريد محرم، أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة بجامعة عين شمس، وشريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، والمحاسب محمد عبدالمقصود، معاون وزير الصحة والسكان لشئون الأمانة العامة.

ويهدف صندوق مخاطر المهن الطبية إلى منح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.

وبموجب القانون، يتم مراعاة استحقاق التعويض للأطقم الطبية وأسرهم بأثر رجعي منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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