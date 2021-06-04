أستاذ الطب النفسي: الاكتئاب السبب الرئيسي للعجز والإعاقة بحلول 2030

(مصراوي):

شددت الدكتورة حنان الشناوي أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، على أهمية تسليط الضوء على مرض الاكتئاب والاكتئاب المقاوم للعلاج، نظرًا لما يعاني منه هؤلاء المرضى من وصمة وتداول العديد من المعلومات المغلوطة.

وقالت الشناوي خلال كلمتها في مؤتمر صحفي نظمته شركة جانسن مصر، اليوم الجمعة لإعلان طرح عقار سبراڤاتو، لعلاج مرضى الاكتئاب: "الصحة النفسية أمر غاية في الأهمية للشخص وأسرته والمجتمع ككل"، لافتة إلى أن المرض النفسي يعطل الحياة تمامًا، وقد يصيب الإنسان في مراحل عمريه المختلفة.

وأضافت: "كثير من المرضى النفسيين لا يتمكنوا من الحصول على التشخيص الصحيح في الوقت المناسب، حيث يتأخرون كثيرًا في الذهاب إلى الطبيب بسبب المعتقدات المغلوطة بأن المرض النفسي قد يرجع إلى ضعف الإيمان وما شابه، ولكن الحقيقة أنه مرض مثل السكر والضغط، ويستوجب العلاج حتى يعود الآداء الوظيفي للمخ إلى طبيعته".

وحذرت من النظرة المغلوطة لأدوية المرض النفسي من كونها تسبب الاعتمادية أو أنها تسبب الضعف الجنسي، أو تغير كيمياء المخ، وأكدت أن ذلك غير علمي ويتسبب في زيادة الوصمة حول المرض النفسي ويؤخر الشفاء، لافتة إلى أن الأدوية عامل رئيسي في علاج المرض النفسي، مثله كمثل باقي الأمراض.

وأكملت: "الاكتئاب سيصبح السبب الرئيسي للعجز والإعاقة بحلول عام 2030 متجاوزًا أكثر من 6% من إجمالي العجز نتيجة أسباب أخرى، كما أن عدد الوفيات بسبب الاكتئاب أكثر بمرة ونصف من تلك المتصلة بسرطان الثدي، ولذلك يجب زيادة الإنفاق على المرض النفسى وخاصة الاكتئاب والعلاجات الحديثة لمواجهة العبء المتزايد للمرض".