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إحباط تهريب كميات من الشعر المستعار في مطار القاهرة

09:41 م الجمعة 04 يونيو 2021
إحباط تهريب كميات من الشعر المستعار في مطار القاهرة

المضبوطات

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الشعر المستعار، أخفاها راكب داخل جيوب سحرية في حقائبه، فور وصوله من لبنان لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الشرق الأوسط، والقادمة من بيروت، اشتبه أحمد الجوادي رئيس القسم بالجمارك في راكب، أثناء خروجه من الصالة، وبتفتيش حقائبه بمعرفة تامر عبدالله مأمور الجمرك تلاحظ له وجود قاع سحري به خصلات شعر، قام أحمد البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف لجنة ضمت تامر عبدالله ومحمود عبدالمطلب مأموري الجمارك باستكمال تفتيش كل الحقائب ما أسفر عن وجود 70 باروكة، و41 خصلة شعر طبيعي.

وأمر أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

الجمارك محاولة تهريب مطار القاهرة الدولي شعر مستعار

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