"مليانة كائنات حية دقيقة".. الصحة تطلق تحذيرًا خطيرا بشأن "الشيشة"

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، تحذيرًا اليوم الجمعة، بشأن تدخين المواطنين لـ"الشيشة" في مصر.

وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم: "الشيشة بتبقى مليانة كائنات حية دقيقة بتنتقل بين الأشخاص وبتسبب الإصابة بالأمراض المعدية زي السُل، والتهاب الكبد سي، وفيروس كورونا وغيرهم كتير".

وطالبت الوزارة بالتوقف عن كل أنواع التدخين، قائلة: "وقف كل أنواع التدخين دلوقتي واحمي نفسك من الضرر".

وحذرت المنظمة العالمية من مخاطر الشيشة ودورها في نقل العدوى، داعية الدول إلى حظرها.

وقالت إن 15 دولة في إقليم شرق المتوسط اتخذت قرارًا جريئًا بحظر استخدام الشيشة مؤقتًا في الأماكن العامة، بالإضافة إلى دولتين حظرتهما سابقا، مما يجعل العدد الإجمالي للدول التي حظرت استخدام الشيشة في الأماكن العامة 17.

كما نبهت إلى أن استخدام الشيشة يعتبر وسيلة محتملة لانتشار كوفيد 19 بسبب استعمالها المشترك بين عدة أشخاص، لا سيما في الأماكن العامة، والتجمعات الاجتماعية، كما تجعل وسيلة التدخين تلك التباعد الجسدي مستحيلاً.

