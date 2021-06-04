Masrawy logo white

سلمّها مزارع للشرطة.. قصة لوحة أثرية شيّدها ملك فرعوني محارب

08:01 م الجمعة 04 يونيو 2021
سلمّها مزارع للشرطة.. قصة لوحة أثرية شيّدها ملك فرعوني محارب

لوحة أثرية شيّدها ملك فرعوني محارب

(مصراوي):

أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وصول اللوحة الأثرية التي تم العثور عليها أمس إلى متحف الآثار بالإسماعيلية.

وأوضح وزيري في بيان صحفي، اليوم الجمعة أن هذه اللوحة تم العثور عليها داخل قطعة أرض أحد المواطنين بالإسماعيلية، والذي قام على الفور بإبلاغ شرطة السياحة والآثار بوجود كتلة من الحجر أثناء قيامه بتمهيد الأرض الخاصة به للزراعة.

وأضاف وزيري: تم تشكيل لجنة برئاسة مدير منطقة آثار الإسماعيلية وعضوية مدير الحفائر بالمنطقة ومفتش آثار القنطرة غرب، والتي أكدت أثرية اللوحة التي يبلغ 230 سم وعرض 103 سم وسمك 45 سم، ومصنوعة من الحجر الرملي ويعلوها قرص الشمس المجنح حفر عليها خرطوش للمك واح- ايب- رع- خامس ملوك الأسرة 26 و15 سطرًا من الكتابة الهيروغليفية.

وأوضح وزيري أن هذه اللوحة أحد اللوحات الحدودية التي كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق.

ef7ed801-4b20-40b4-b532-1db71e8c0d47

لوحة أثرية ملك فرعوني محارب مصطفي وزيري المجلس الأعلى للآثار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

800

متعافون اليوم

265489

إجمالي الإصابات

15222

إجمالي الوفيات

194291

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي يتفقد أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبري (صور)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا