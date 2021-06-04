سلمّها مزارع للشرطة.. قصة لوحة أثرية شيّدها ملك فرعوني محارب

(مصراوي):

أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وصول اللوحة الأثرية التي تم العثور عليها أمس إلى متحف الآثار بالإسماعيلية.

وأوضح وزيري في بيان صحفي، اليوم الجمعة أن هذه اللوحة تم العثور عليها داخل قطعة أرض أحد المواطنين بالإسماعيلية، والذي قام على الفور بإبلاغ شرطة السياحة والآثار بوجود كتلة من الحجر أثناء قيامه بتمهيد الأرض الخاصة به للزراعة.

وأضاف وزيري: تم تشكيل لجنة برئاسة مدير منطقة آثار الإسماعيلية وعضوية مدير الحفائر بالمنطقة ومفتش آثار القنطرة غرب، والتي أكدت أثرية اللوحة التي يبلغ 230 سم وعرض 103 سم وسمك 45 سم، ومصنوعة من الحجر الرملي ويعلوها قرص الشمس المجنح حفر عليها خرطوش للمك واح- ايب- رع- خامس ملوك الأسرة 26 و15 سطرًا من الكتابة الهيروغليفية.

وأوضح وزيري أن هذه اللوحة أحد اللوحات الحدودية التي كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق.

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