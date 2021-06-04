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وزير الزراعة يوافق على اعتماد 100 مليون جنيه لتمويل مشروع البتلو

04:20 م الجمعة 04 يونيو 2021
وزير الزراعة يوافق على اعتماد 100 مليون جنيه لتمويل مشروع البتلو

مشروع البتلو

كتب - أحمد مسعد:

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وافق على اعتماد مبلغ (مائة مليون جنيه) لـ 250 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى خمسة آلاف رأس ماشية، فى جلسته الأخيرة ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومى للبتلو حتى الآن حوالى 4,6 مليار جنية لأكثر من 28 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 309 ألف رأس ماشية.

وأوضحت وزارة الزراعة في بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة جمعيات المجتمع المدنى فى المشروع القومى للبتلو، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع والوصول إلى أكبر عدد من المزارعين والمربين.

ومن جانبه أوضح طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

وزارة الزراعة اللحوم مشروع البتلو تسمين العجول

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