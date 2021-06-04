مجدي الجلاد: علاج الاكتئاب خطوة مهمة لصالح الاقتصاد القومي

مصراوي:

تصوير - محمد حسام الدين:

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للإعلام" التي تضم مواقع: (مصراوي– يلا كورة– الكونسلتو– شيفت)، أهمية اكتشاف عقار جديد لعلاج مرض الاكتئاب المقاوم للعلاج، والذي يمثل نسبة ٣٠% من نسبة مرضى الاكتئاب في مصر.

وقال الجلاد في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي تنظمه شركة "جانسن" للأدوية لطرح عقار "سبراڤاتو"، الجمعة، أن المؤتمر فرصة مهمة لنتعرف على زوايا جديدة لمرض الاكتئاب، متابعًا: "أحيي القائمين على هذا المؤتمر الصحفي؛ لأن الإعلان عن عقار جديد لعلاج الاكتئاب، خاصة الاكتئاب المقاوم للعلاج، خطوة مهمة".

وأشار الجلاد، إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في محاولة رفع درجات الوعي لدى الجماهير بحقيقة المرض النفسي؛ لأننا نعاني أفكارًا كثيرة مغلوطة لدى المواطن نتيجة لضعف الثقافة والتعليم.

وتابع: "يقال دائمًا أن الاكتئاب هو المتخفي الأعظم الذي يؤدي في أحيانٍ كثيرة إلى نهاية الإنسان؛ لأنه قد يؤدي في نهاية الأمر إلى الانتحار، وأصبحنا نتابع هذه الظاهرة في فئات عمرية صغيرة".

وأوضح: "طبقا لآخر الإحصائيات نجد أنه لدينا اثنان ونصف المليون مريض بالاكتئاب في مصر، ولكن هناك الكثير ممن يعانون من الاكتئاب بشكل متقطع، وبالتالي فإن وجود علاج حديث للاكتئاب يعد استثمارًا للدولة نفسها، نظرًا للأضرار الجسيمة التي يسببها الاكتئاب للاقتصاد القومي؛ لأن مريض الاكتئاب في أحيان كثيرة يصبح قوى معطلة ومنسحبة من الحياة العامة، وضارًا بنفسه وبالآخرين.