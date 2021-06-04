دون ملاحظات.. الوفد الأمني الروسي يختتم زيارته لمطاري الغردقة وشرم الشيخ

كتب - محمد عبيد

أنهى الوفد الأمني الروسي، اليوم الجمعة، تفتيشه على مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، والذي استمر لعدة أيام، في إطار جولات الوفود الروسية التي تمهد لعودة حركة الطيران المباشر والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى المنتجعات المصرية، في إطار مساعي الدولتين لإنهاء فترة التعليق التي دامت لمدة أكثر من 5 سنوات، منذ حادث الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبه جزيرة سيناء في عام 2015.

وقالت مصادر بقطاع الطيران المدني، إن الوفد الروسي لم يسجل أي ملاحظات خلال هذه الزيارة، والتي بدأها الاثنين الماضي، بمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، وأشاد أعضاء الوفد بكافة إجراءات التأمين التي تتخذها السلطات المصرية داخل المطارين، وأيضا الإجراءات الاحترازية التي تطبقها وزارة الطيران المدني، داخل مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت المصادر، أن الوفد الأمني الروسي، أثنى على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تأمين مطاراتها والسياحة الوافدة إليها من مختلف بلدان العالم، وأعربوا عن تقديرهم لاستجابة وزارة الطيران المدني للملاحظات الطفيفة التي سجلها الوفد الأمني الروسي السابق، الذي زار المطارين في فبراير الماضي.

وأوضحت المصادر، أن الوفد الأمني الروسي اطلع على آخر إجراءات الأمن والسلامة، المتبعة داخل صالات السفر والوصول، بكلا من مطاري شرم الشيخ والغردقة، وتفقد أيضا إجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية، التى تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشملت جولة الوفد الأمني الروسي، تفقد عمليات نقل حقائب الركاب داخل المطارين، وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، بالإضافة إلى تفقد تأمين أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، وتابع أداء مجموعات العمل المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية، وداخل الطائرات ، وكذلك جاهزية منظومة السيور.

ويغادر الوفد الأمني الروسي مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، عائداً إلى العاصمة الروسية موسكو، بعد انتهاء جولته، والمنتظر أن يتبعها رفع تقرير نهائي إلى سلطات الطيران المدني في روسيا، لاتخاذ قرار محدد بشأن موعد استئناف الطيران المباشر إلى المنتجعات المصرية، في ظل التلويح الإعلامي في روسيا من قبل عدد من شركات الطيران الروسي وقبلهم وزارة الخارجية الروسية، بأنه قد تستأنف الرحلات الروسية المباشرة إلى المنتجعات المصرية خلال أيام.