محافظة الجيزة: زراعة ٤٥٠ شجرة مثمرة بأطفيح وغلق وإزالة ١٢ منشأة

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قامت إدارة الإنارة بمركز ومدينة إطفيح بإجراء أعمال صيانة كشافات الإنارة واستبدال التالف منها بقرية الكداية وطريق ٢١ إلى جانب زراعة ٢٥٠ شجرة زيتون بمدخل المدينة و٢٠٠ شجرة مثمرة بنطاق قرية صول.

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان اليوم، أن قطاعات عجوزة ١ وعجوزة ٢ شهدت حملات مكبرة لأجهزة حي العجوزة وشرطة المرافق وجهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات والتي أسفرت عن غلق مخزن بشارع الخليل و كافيه بشارع الهادي ونادى صحي بشارع الفردوس وكشك بشارع وادي النيل لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية و كلبشة عدد من السيارات بشارع أحمد عرابي لانتظارها الخاطئ وتحرير ٦ محاضر مخالفة وتوقيع الغرامات الفورية على مرتكبيها.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة وسعيا لتحقيق الانضباط بالشارع والالتزام بالإجراءات الاحترازية ورفع مستوى الخدمات.

وفى ذات الإطار، تم تحرير ٨ محاضر عدم ارتداء الكمامة خلال حملات الضبط التي قامت بها أجهزة حي الدقي على عدد من المواقف العامة بنطاق الحي، وتحرير ٦ محاضر للانتظار الخاطئ.

وانتهي حي الهرم من تركيب بلاط الإنترلوك بشارع سيف النصر المتفرع من شارع زغلول ورفع المخلفات على جانبي عدد من قطاعات طريق اللبيني، كما تم غلق عدد ٢ مقهى يقدمان الشيشة بمركز ومدينة البدرشين ومصادرة ١١ شيشة و ٤٥ مضبوطات إشغالات متنوعة وتحرير ٥ محاضر لعدم ارتداء الكمامة، كما يجرى وضع الطبقة الرابطة الخاصة بأعمال رصف طريق أبو رجوان شارع الدكمي ودهان كباري ( أبوصير، زويل، العزيزية، مثلث سقارة ).

وأغلقت الحملات بحي شمال الجيزة عدد ٣ مقاهي مخالفة للإجراءات ومصادرة ١٣ شيشة و ٣٧ كرسيا ..فيما أزالت لجان المتابعة والإشغالات بحي جنوب الجيزة عدد ٣ أكشاك مخالفة، بالإضافة إلى سحب ٥ مركبات توك توك ورفع ١٣٠ حالة إشغال طريق خلال حملات شملت محيط ميدان المنيب.

وبنطاق حي العمرانية يجرى استكمال أعمال المحارة ودهان واجهات العقارات المطلة على محور خاتم المرسلين بعد أعمال التوسعة إلى جانب زراعة أشجار النخيل بالجزيرة الوسطى وتركيب بلاط الإنترلوك وحفر بالوعات صرف مياه الأمطار.

ومن خلال حملات النظافة تم رفع ١٥٨ طن مخلفات بنطاق قرى مركز ومدينة الحوامدية، بالإضافة إلى إصلاح أعطال مياه الشرب بشوارع مطحن الشرابي و فجر الإسلام والوحدة.

وبمساهمة من المجتمع المدني قام مركز ومدينة منشأة القناطر بتركيب عامودين إنارة داخل مقابر قرية الاخصاص وتوصيل ٢٥ لمبة ليد، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بقرى ابوغالب ووردان والمنصورية.