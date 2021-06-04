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وفاة 6 أطفال.. بيان من التضامن حول حريق المؤسسة العقابية بالمرج

01:24 م الجمعة 04 يونيو 2021
وفاة 6 أطفال.. بيان من التضامن حول حريق المؤسسة العقابية بالمرج

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب – محمد سامي:

تقدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بخالص التعازي، لأسر الأطفال الستة الذين لقوا ربهم أمس نتيجة حادث حريق بأحد عنابر المؤسسة العقابية بمنطقة المرج، داعية الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، الجمعة، أنها ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة لمحاسبة المسئولين المختصين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالمؤسسة العقابية في حال تورطهم في الحادث في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، مشيرة إلى أنها فور وقوع الحادث انتقلت على الفور إلى الموقع لمتابعة تطوراته، والاطمئنان على باقي الأطفال في المؤسسة، وشاهدت تحقيقات النيابة التي بدأت ليلة أمس حول أسباب وقوعه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن العنبر كان يضم ٢٥ حدثا، تم إنقاذ ١٩ منهم فور وقوع الحريق الذي نجم عن ماس كهربائي، وتقديم كافة سبل الدعم النفسي لهم.

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وزيرة التضامن حريق مؤسسة عقابية مؤسسة المرج نيفين القباج

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