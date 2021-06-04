التضامن: اتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة المتورط في حادث المؤسسة العقابية بالمرج

كتبت-ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إنها ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة لمحاسبة المسئولين المختصين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالمؤسسة العقابية في حال تورطهم في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة بشأن حادث حريق المؤسسة العقابية بمنطقة المرج أمس.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الجمعة أنها فور وقوع الحادث انتقلت على الفور إلى الموقع لمتابعة تطورات الحادث والاطمئنان على باقي الأطفال في المؤسسة وقد شاهدت تحقيقات النيابة التي بدأت ليلة أمس حول أسباب وقوعه.

وكان حريق شب أمس في أحد عنابر المؤسسة العقابية بالمرج، أسفر عن وفاة 6 أطفال وإصابة 19 طفلًا.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في البيان أن العنبر كان يضم ٢٥ حدثًا، أنقذ ١٩ منهم فور وقوع الحريق الذي نجم عن ماس كهربائي وتقديم كافة سبل الدعم النفسي لهم.

وتقدمت الوزيرة بخالص التعازي لأسر الأطفال الستة الذين لقوا ربهم أمس نتيجة الحادث، داعية الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

شاهد| حادث مروع.. تفاصيل تفحم جثث 6 أطفال داخل المؤسسة العقايبة بالمرج