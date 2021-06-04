بلدنا عظيمة.. مستشار الوزراء ينشر صورًا جديدة للأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية
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كتب– أسامة علي:
نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، الجمعة، صورًا للأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضمنت الصور مباني "وزارة التضامن الاجتماعي وأخرى على النهر الأخضر، وأبراجًا سكنية".
وقال المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء في منشوره على "فيسبوك": "بلدنا عظيمة، تحيا مصر".
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