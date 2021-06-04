اليوم.. الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا صيانه وترميمًا بالمحافظات

كتب - محمود مصطفى:

تفتتح وزارة الأوقاف 16 مسجدًا إحلالاً وتجديدًا و5 بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1458، منها 1348 جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و 110 صيانةً وترميمًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الافتتاحات الجديدة هي:

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف أسيوط

1. العلي القدير – أبو كريم - ديروط وزارة الأوقاف

2. التوحيد – دير القصير- القوصية شرق وزارة الأوقاف

3. الرحمن – أسيوط الجديدة – الفتح قبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ

4. السلاهيب – الحامول وزارة الأوقاف

5. الإخلاص – العلوى - فوه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

6. القزاز القبلي – قرية القزاز - دسوق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف بني سويف

7. أولاد عبد الشافي – الجمهود - الفشن وزارة الأوقاف

8. عويس جاد المولى – بهبشين -ناصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

9. التقوى- أبو شهبة - إهناسيا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

10. النصر عوايد ضيف – كفر الدوار جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

11. الشعيرة الغربي – إيتاي البارود جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

12. أبو عامر – قرية طيبة - الدلنجات جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف قنا

13. عمر بن الخطاب – قرية بركة – نجع حمادي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسوان

14. العتيق بكرم الديب - اقليت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الأقصر

15. النور آل حراجي - المريس - الطود جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

16. أولاد حسن - المحاميد قبلي - أرمنت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف الدقهلية

17. الكبير – كفر الشناوي – مركز شربين وزارة الأوقاف

18. التوحيد بالألف الحصص – مركز شربين جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

19. القصبي - بنشا – مركز نبروه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف قنا

20. مسجد الميناء النهري – التابع للمرسى السياحي توسعة وصيانة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

21. الإيمان – نجع عواد – الكراتية- قوص جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف