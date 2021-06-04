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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد القصبي بالدقهلية

11:44 ص الجمعة 04 يونيو 2021
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد القصبي بالدقهلية

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم، مسجد القصبي بقرية نشا مركز نبروه.

ويقع المسجد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1400م2، وتكلفت أعمال الصيانة والترميم مليونين ونصف المليون جنيه من الجهود الذاتية، تحت إشراف وزارة الأوقاف.

ويلقي وزير الأوقاف، خطبة الجمعة والتي يدور موضوعها حول "كيف نستمطر الرحمات الربانية، ويتلو القرآن الشيخ محمد بسيوني.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، لتكون حول "كيف نستمطر الرحمات الربانية"، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، علي جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد المؤيد شيخ بالقاهرة، عبر الرابط التالي:

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أيمن مختار الدقهلية الشيخ عبد الهادي القصبي مسجد القصبي

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