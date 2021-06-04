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​بضوابط جديدة.. التنسيق الحضاري: نسعى للحفاظ على الهوية البصرية لواحة سيوة

07:00 ص الجمعة 04 يونيو 2021
​بضوابط جديدة.. التنسيق الحضاري: نسعى للحفاظ على الهوية البصرية لواحة سيوة

محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

قال المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن الجهاز يستكمل خلال هذه الفترة عمله في العديد من المواقع والميادين والمحافظات، مثل القاهرة التاريخية، وميدان طنطا ومحطة السكة الحديد بالإسكندرية، وغيرها من الأماكن.

وأضاف "أبوسعدة"، في تصريحات خاصة لمصراوي: "وضعنا ضوابط محددة للحفاظ على الهوية البصرية لقلعة شالي الأثرية، في واحة سيوة من التشويه".

وتابع: "واحة سيوة من الأماكن التي لها طابع خاص نسعى للحفاظ عليه قدر الإمكان"، ووجدنا في الآونة الأخيرة بعد ترميم قلعة شالي أن الطابع المدني بدأ يطغى على الطابع التراثي للمدينة فقمنا بوضع ضوابط جديدة لتوحيد شكل المحال التجارية وعدم الخروج عن مجموعة لونية تتناسب وطابع المدينة الأثري وغيرها من الضوابط.

واحة سيوة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الهوية البصرية

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