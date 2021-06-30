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البابا تواضروس يبحث الأمور الرعوية مع أسقف بالجيزة

10:41 م الأربعاء 30 يونيو 2021
البابا تواضروس يبحث الأمور الرعوية مع أسقف بالجيزة

البابا تواضروس يبحث الأمور الرعوية مع أسقف بالجيزة

كتب - مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم، نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة.

وعرض الأنبا ثيؤدوسيوس على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة الرعوية بالإيبارشية.

وكان قد عقد البابا تواضروس اجتماعه الأسبوعي اليوم وتحدث خلاله عن "رسالة فرح".

البابا تواضروس أسقف الجيزة الأنبا ثيؤدوسيوس

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البابا تواضروس يناقش "رسالة فرح" في عظته الأسبوعية

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