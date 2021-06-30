البابا تواضروس يبحث الأمور الرعوية مع أسقف بالجيزة
كتب - مينا غالي:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم، نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة.
وعرض الأنبا ثيؤدوسيوس على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة الرعوية بالإيبارشية.
وكان قد عقد البابا تواضروس اجتماعه الأسبوعي اليوم وتحدث خلاله عن "رسالة فرح".
الخبر التالى:البابا تواضروس يناقش "رسالة فرح" في عظته الأسبوعية
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