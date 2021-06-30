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الجريدة الرسمية تنشر الحد الأدنى لأجور الموظفين بالحكومة من أول يوليو

10:32 م الأربعاء 30 يونيو 2021
الجريدة الرسمية تنشر الحد الأدنى لأجور الموظفين بالحكومة من أول يوليو

الحد الأدنى لأجور الموظفين بالحكومة

كتب- محمود مصطفى:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة، بدءًا من غدٍ الخميس، أول يوليو.

ونص القرار، على ألا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية على النحو التالي:

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الحد الأدنى للأجور موظفو الحكومة صرف المرتبات موظفي الدولة مرتبات الموظفين

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