الجريدة الرسمية تنشر الحد الأدنى لأجور الموظفين بالحكومة من أول يوليو
كتب- محمود مصطفى:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة، بدءًا من غدٍ الخميس، أول يوليو.
ونص القرار، على ألا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية على النحو التالي:
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