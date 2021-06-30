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الإعلامي عمرو عبد الحميد يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا - فيديو

10:13 م الأربعاء 30 يونيو 2021
الإعلامي عمرو عبد الحميد يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا - فيديو

الإعلامي عمرو عبدالحميد

كتب - مينا غالي:

أعلن الإعلامي عمرو عبدالحميد، إصابته بفيروس كورونا، وحرص على طمأنة جمهوره على حالته الصحية.

وقال "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية "تن"، إنه بخير وسيتعافى في غضون أسبوع أو أكثر وأن المرحلة الصعبة مرت.

وعن سبب إصابته رغم التزامه بالإجراءات الاحترازية أوضح: "كنت في زيارة سريعة لروسيا وتنقلت كثيرًا بالطيران الداخلي والمطارات ورغم الحرص الشديد إلا أن كورونا ليس لها كبير، وأطمئن كل الأصدقاء أن الدنيا تسير بشكل جيد وأتناول العلاج".

وهنأ عبد الحميد، الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "أهنئ الشعب المصري بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، وكان لدي إيمان كبير بأن الدولة وهويتها لن تضيع في مثل هذا اليوم خرج الشعب المصري بخروج كبير سيظل محفورًا بالنور في ذاكرة التاريخ ولم يكن أحد يعتقد أن الدولة المصرية ستنهض في وقت قليل ولكن نحن أمام ثورة إعمار وتقدم رغم التحديات الإقليمية والدولة.

عمرو عبدالحميد فيروس كورونا برنامج بالورقة والقلم

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