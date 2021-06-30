Masrawy logo white

محمود القط مساعدًا لرئيس حزب "حماة الوطن" وأمينًا التدريب والتثقيف

09:47 م الأربعاء 30 يونيو 2021
محمود القط مساعدًا لرئيس حزب "حماة الوطن" وأمينًا التدريب والتثقيف

النائب محمود القط

مصراوي:

أصدر رئيس حزب "حماة الوطن" الفريق جلال الهريدي، اليوم، قرارًا بتعيين محمود القط عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس الحزب، أمينًا للتدريب والتثقيف.

وشغل القط، منصب أمين الشباب في الحزب منذ عام ٢٠١٦، وتم اختياره أمينًا للتدريب والتثقيف؛ نظرًا لمهاراته وخبراته التدريبية وشهاداته المحلية والدولية في تدريب المدربين، والتوعية، ومهارات الاتصال، ونشاطه في الدورات التدريبية.

1

محمود القط حزب حماة الوطن جلال الهريدي

الخبر التالى:

الإعلامي عمرو عبد الحميد يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا - فيديو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
261

إصابات اليوم

23

وفيات اليوم

323

متعافون اليوم

281031

إجمالي الإصابات

16148

إجمالي الوفيات

210805

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال علاء حسانين وحسن راتب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا