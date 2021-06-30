محمود القط مساعدًا لرئيس حزب "حماة الوطن" وأمينًا التدريب والتثقيف

مصراوي:

أصدر رئيس حزب "حماة الوطن" الفريق جلال الهريدي، اليوم، قرارًا بتعيين محمود القط عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس الحزب، أمينًا للتدريب والتثقيف.

وشغل القط، منصب أمين الشباب في الحزب منذ عام ٢٠١٦، وتم اختياره أمينًا للتدريب والتثقيف؛ نظرًا لمهاراته وخبراته التدريبية وشهاداته المحلية والدولية في تدريب المدربين، والتوعية، ومهارات الاتصال، ونشاطه في الدورات التدريبية.