Masrawy logo white

في انتظار الوصف الوظيفي.. برلمانية تكشف آخر تطورات تكليف خريجي كلية العلوم الطبية

09:00 م الأربعاء 30 يونيو 2021
في انتظار الوصف الوظيفي.. برلمانية تكشف آخر تطورات تكليف خريجي كلية العلوم الطبية

د. هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

كتب - محمود مصطفى:

قالت الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها تلقت ردا من وزارة الصحة حول تكليف خريجي العلوم الطبية بجامعتى المنوفية وبنى سويف.

وأوضحت هناء سرور في بيان لها، الأربعاء، أن وزارة الصحة أكدت أنها في انتظار بطاقة الوصف الوظيفي لخريجي كلية العلوم الطبية، من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأشارت إلى أن تم عرض الطلب على اللجنة العليا للتكليف في الـ 24 من يناير الماضي، وتمت مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول ما إذا كان صدرت منه بطاقة وصف وظيفي جديدة حسب وصف لجنة رئاسة الوزراء من عدمه، وقررت اللجنة تأجيل النظر في التكليف لحين ورود اعتماد بطاقة الوصف الوظيفي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في العاشر من مايو الماضي.

وكانت النائبة هناء سرور تقدمت بطلب إحاطة للدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للمطالبة بتكليف خريجي كليات العلوم الطبية بوزارة الصحة، خاصة أن احتياج مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية في حاجة لمثل هذه التخصصات.

وقالت هناء سرور، إن درجة القبول بكلية العلوم الطبية لا تقل عن ٩٧٪، وتنص لائحتها على أن مدة الدراسة ٤ سنوات عملية ونظرية، وأخرى امتياز إجباريا بالمستشفيات الجامعية، بأقسام أشعة وتصوير طبي وتحاليل طبية وأجهزة طبية، وتتضمن اللائحة بعد الدراسة تكليف هؤلاء الخريجين، إلا أن ذلك لم يحدث.

WhatsApp Image 2021-06-30 at 6.23.50 PMWhatsApp Image 2021-06-30 at 6.23.50 PM (1)

هناء سرور لجنة الصحة مجلس النواب وزارة الصحة تكليف خريجي العلوم الطبية

الخبر التالى:

زيادة أعداد لاعبي الباليه.. وزيرة الثقافة تلتقي نظيرتها الصربية

كورونا.. لحظة بلحظة

261

إصابات اليوم

23

وفيات اليوم

323

متعافون اليوم

281031

إجمالي الإصابات

16148

إجمالي الوفيات

210805

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بينهم حسن راتب وعلاء حسانين.. حبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا