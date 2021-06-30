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المتحدث العسكري ينشر فيديو لمشروعات مبادرة "حياة كريمة"

08:42 م الأربعاء 30 يونيو 2021
المتحدث العسكري ينشر فيديو لمشروعات مبادرة "حياة كريمة"

المتحدث العسكري

كتب - محمود مصطفى:

نشر العقيد أ.ح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، الأربعاء، فيديو للمشروعات التي تضمنتها مبادرة حياة كريمة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، احتفالية تفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وحضر الاحتفالية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.

المتحدث العسكري غريب عبد الحافظ مبادرة حياة كريمة مشروعات مبادرة حياة كريمة تويتر

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