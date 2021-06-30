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المركزي لمتبقيات المبيدات والتصديري للصناعات الغذائية يعقدان ندوة حول "الأغذية المصنعة"

08:18 م الأربعاء 30 يونيو 2021
المركزي لمتبقيات المبيدات والتصديري للصناعات الغذائية يعقدان ندوة حول "الأغذية المصنعة"

ندوة حول ''الأغذية المصنعة''

كتب-أحمد مسعد:

عقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعقد ندوة بعنوان الأغذية المصنعة ومعايير سلامة وجودة الغذاء، الأربعاء، بمشاركة سلامة الغذاء وباستخدام تقنية زووم.

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، إن الندوة تاتي في إطار التعاون مع المجلس التصديري ولتنمية صادراتنا بقطاع الصناعات الغذائية، وسيتم الإعداد لعقد ورشة عمل خلال الفترة المقبلة لأعضاء المجلس لتوضيح كافة خدمات المعمل وما وصل آلية من تطور هائل خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلي أن الندوة تضمنت دور المعمل في منظومة سلامة الغذاء في مصر ومواصفات ومعايير سحب العينات وطرق حفظها في الأغذية المصنعة الميكروبات الممرضة في الأغذية المصنعة ومصادر التلوث بها والوقاية منها ومصادر الملوثات الكيميائية في الأغذية المصنعة، و شارك فيها أكثر من ٨٥ شركة مختلفة.

الأغذية المصنعة متبقيات المبيدات المعمل المركزي جودة الغذاء

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