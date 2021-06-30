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بدأنا بـ 50 عضوا.. محمود بدر يروي كيفية تدشين حركة تمرد

07:51 م الأربعاء 30 يونيو 2021
بدأنا بـ 50 عضوا.. محمود بدر يروي كيفية تدشين حركة تمرد

محمود بدر

مصراوي

قال محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحد مؤسسي حركة تمرد، إن الحركة ناقشت منذ بدايتها سحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي، أسوة بحملة التوقيعات التي تم تجميعها لصالح الزعيم الراحل سعد زغلول، مشيرا إلى أن المصريين كانوا دائما مؤيدين للتوقيعات.

جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب 8 سنوات على ثورة ٣٠ يونيو، التي عقدت الأربعاء.

وتابع: جاءت فكرة التوقيعات عكسية لا نريد فيها مرسي رئيسا، وقمنا بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وسط تحمس شبابي بتصميم شاب مصري تطوع لذلك، وبدأنا بـ٥٠ فرد، وكان أول نزول للشارع في الأول من مايو، مع مظاهرات احتجاجية ضد الإخوان، وتم توزيع استمارات الحركة.

وأضاف:"حصلنا على 10 آلاف توقيع برقم البطاقة، وهذا دليل على الحالة الملل التي شعر بها المواطنين من جماعة الإخوان، وبدأت المصادمات بعد انتشار الحملة، واعتدى مجموعة من شباب الإخوان على أعضاء من الحركة".

محمود بدر حركة تمرد عزل مرسي ذكرى 30 يونيو ثورة 30 يونيو

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